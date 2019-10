Polícia britânica faz buscas na Irlanda do Norte

Duas moradas na Irlanda do Norte foram revistadas pela polícia britânica, durante a noite de quarta-feira. A ação policial fez parte da investigação do caso relativo aos 39 corpos encontrados no contentor frigorífico de um camião no condado de Essex, em Inglaterra.

As buscas podem estar relacionadas com a detenção do condutor da viatura, um norte-irlandês de 25 anos, conhecido no local e atualmente sob custódia por suspeição de homicídio.

Em paralelo, a polícia abriu uma outra investigação para apurar a existência de uma rede de crime organizado de tráfico humano, responsável pela entrada de pessoas ilegais no Reino Unido.

Na Câmara dos Comuns, a ministra britânico do Interior garantiu "toda a assistência" possível por parte dos agentes da autoridade, numa altura em que a identidade das vítimas - 38 adultos e um adolescente - permanece desconhecida.

Até ao momento, desconhece-se também se o suspeito estaria a par da entrada de pessoas ilegais no Reino Unido.

Inicialmente a investigação apontava para a Bulgária como ponto de origem do camião. Mas o primeiro-ministro búlgaro, - conta a Reuters - veio já esclarecer que a viatura foi registada no país, em 2017, por uma mulher irlandesa, mas não circula na Bulgária desde então.

As autoridades creem agora que o veículo tenha entrado em Inglaterra vindo do porto de Zeebrugge, na Bélgica. Uma hipótese que está a ser investigada além-fronteiras, a pedido a procuradoria belga.