Roménia anula alterações no código penal após homicídios

Ao desespero dos familiares das duas adolescentes romenas assassinadas alegadamente às mãos de um mecânico de 65 anos, seguem-se várias questões que estão a abalar todo um país.

Gheorghe Dinca negou, no início, qualquer envolvimento nos homicídios, mas acabou por assumir a autoria de crimes particularmente violentos que culminaram na morte de Alexandra Macesanu, de 15 anos, e Luiza Melencu, de 18.

Gheorghe Dinca

O facto de Alexandra ter conseguido ligar três vezes para a polícia e esta nada ter feito durante um dia, sobretudo por questões burocráticas como a falta de um mandado judicial, voltou a lançar o debate sobre o funcionamento da Justiça na Roménia.

Os protestos multiplicam-se. Para já, o Tribunal Constitucional romeno chumbou as alterações feitas ao código penal pelos sociais-democratas, que atualmente ocupam o poder. Num país assolado pela corrupção, essas mudanças, adotadas em abril, têm sido duramente criticadas por supostamente enfraquecerem a margem de manobra das autoridades e, ao mesmo tempo, minimizarem as penas em casos de abuso de poder ou negligência profissional.

"Demissão", pede-se consistentemente nas inúmeras manifestações que se têm sucedido. O diretor da polícia romena já se afastou do cargo. Mas as baterias estão agora apontadas ao próprio governo social-democrata. O presidente, Klaus Iohannis, um liberal, veio reconhecer "que as instituições públicas romenas não fizeram o seu trabalho de proteger o direito fundamental à vida".