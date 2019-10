350 mil pedem "Liberdade" nas ruas de Barcelona

Tamanho do texto

"Llibertat" quer dizer "Liberdade" e foi a palavra que mais ecoou este sábado nas ruas de Barcelona. Manifestação pacífica pela libertação dos líderes independentistas condenados a penas de prisão. Pelas contas da polícia, 350 mil pessoas desfilaram pelas ruas da capital catalã. Uma marcha desta vez sem incidentes.

Na sede do governo regional da Catalunha, uma outra forma de protesto: 800 dos 947 municípios catalães fizeram-se representar numa reunião com o presidente Quim Torra que continuam a acusar o governo central espanhol de não aceitar dialogar com os representantes catalães.

Longe, em Tenerife, Pedro Sanchez, enviou a resposta: continua a aguardar que Quim Torra condene a violência das últimas semanas.