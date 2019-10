24 milhões por obra-prima ignorada durante anos

Tamanho do texto

24 milhões de euros, foi o valor pago em leilão por uma obra-prima de Cimabue encontrada numa cozinha.

A pintura a óleo do artista italiano do século XIII, conhecida como O Escárnio de Cristo, mede 25 por 20 centímetros.

A proprietária, que vive em Compiegne, no norte de França, ignorava o valor da obra e o seu autor, até que em junho foi aconselhada a levar o quadro a ser avaliado por especialistas.

"Foi a venda de todas as possibilidades. Com um pintor imenso, Cimabue, e uma obra de arte única. Não há outras. Todos os que queriam uma pintura de Cimabue estavam dispostos a tudo. A nossa estimativa sabia que havia um grande potencial. Chegar aos 10 ou 12 milhões já nos deixava imensamente felizes. Terminar em 24 milhões é mais do que poderíamos sonhar," afirmou o representante da leiloeira Actéon, Dominique Le Coënt.

A obra foi adquirida por um comprador anónimo de França,

De acordo com especialistas, a pintura pode ser parte de um díptico que Cimabue terá pintado, com oito painéis a representar cenas da Paixão de Cristo, e do qual são conhecidos dois painéis, expostos na Frick Collection, em Nova Iorque, e na National Gallery, em Londres.

Muitos consideram que Cimabue lançou as bases do Renascimento, ao quebrar com o estilo bizantino da idade média. Foi um dos primeiros a incorporar elementos de movimento e perspetiva nas obras.