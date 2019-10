Futuris Web Bonus: Tornar mais seguros aeroportos e outros espaços públicos

Tamanho do texto

O spray TATP, que está a ser usado por autoridades de vários países da União Europeia para treinar cães polícia e inspecionar os detetores eletrónicos, foi desenvolvido por investigadores do Centro Comum de Investigação da UE, localizado em Geel. O que é o CCI e qual é a importância deste tipo de trabalho?

Bartel Meersman, chefe da unidade de Transporte e Segurança nas Fronteiras do JRC Geel, explica:

"O JRC é um serviço de ciência e conhecimento da Comissão Europeia. Somos independentes de quaisquer interesses económicos e financeiros, em termos nacionais. Fazemos isso como forma de apoio às políticas, às diretrizes gerais das políticas".

Um produto que está já a ser utilizado:

"Os nossos principais clientes são as polícias e qualquer pessoa que precise de detetar explosivos, como as autoridades da aviação civil dos Estados-membros, que inspecionam os aeroportos, bem como os inspetores da União Europeia, cujo papel é controlar os Estados-membros", adianta o investigador.

Este spray segue regras, em termos dos seus componentes, muito estritas:

"A União Europeia impõe regras bastante rígidas de segurança, principalmente para a aviação, por isso temos de seguir os mais elevados padrões.

Os nossos laboratórios são certificados pela ISO 17025, para que se alguém colocar em causa os nossos produtos possamos provar que respondem aos parâmetros exigidos.

As pessoas que trabalham aqui têm as competências necessárias, têm doutoramentos nos domínios nos quais trabalham, e têm muitos anos de experiência no desenvolvimento dessas ferramentas", explica Bartel Meersman.