Trinta anos, cem mil serpentinas. "Visions in Motion", do artista Patrick Shearn, é uma das instalações que assinala os trinta anos da Queda do Muro de Berlim.

Uma instalação em movimento, junto ao Portão de Brandemburgo, com mensagens de paz, escritas à mão por milhares de pessoas, nos céus da capital alemã.

A noite de nove para dez de novembro de 1989 é a data histórica que assinala o fim da Guerra Fria e dá origem a uma semana de festividades em Berlim - que se transforma num grande parque de exposições ao ar livre. Um festival com mais de 100 eventos que relembram a Revolução Pacífica que reunificou o país.

Até 10 de novembro, esta rota da Revolução promete narrações emocionantes feitas nos locais onde os factos realmente aconteceram. Espetáculos multimédia, em grande escala, que dão vida ao passado. Fotografias e vídeos históricos que lembram a coragem daqueles que estavam contra a ditadura. E o ponto alto na noite de 9 de novembro: um festival de música que celebra a Queda do Muro de Berlim e a união das duas Alemanhas.