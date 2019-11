Tamanho do texto

Nesta edição falamos da decisão do Tribunal Europeu de Justiça que rejeitou a reforma judicial iniciada em 2017 na Polónia. O tribunal europeu considerou que a reforma do sistema infringia os princípios do estado de direito; em destaque igualmente está a visita às instituições europeias de um grupo de líderes indígenas da Amazónia que vieram a bruxelas reclamar um travão aos excessos consumistas e um ponto final aos abusos dos direitos humanos.