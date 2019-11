"Le Mans '66: O Duelo" - amizade a alta velocidade

Tamanho do texto

"Le Mans '66: O Duelo" é a história de uma amizade contada a 230 Km/h. Um construtor de carros e um piloto lutam contra as leis da física e contra as inseguranças pessoais, para construir um carro de corrida revolucionário para a Ford - um carro para desafiar a Ferrari nas 24 Horas de Le Mans, de 1966.

"Espero que o público deste filme tenha a sensação de como é estar dentro de um carro destes. Deve ser muito emocionante, devido ao design de som e à forma como o Jim filmou tudo: muito da perspectiva dos pilotos e no carro com os pilotos." Matt Damon ator

Christian Bale e Matt Damon são os homens do filme, com papéis alucinantes. O realizador é James Mangold.

"Não são personalidades diferentes, mas sim formas de actuar diferentes. O Matt Damon é uma espécie de mestre zen da actuação subtil. O Christian Bale é um pouco mais explosivo, um pouco mais descontrolado às vezes - as faíscas acontecem entre estes dois tipos". JAMES MANGOLD realizador

"Não importa se não sabe nada sobre corridas de carros. Tivemos de lutar contra isso, porque dissemos que podíamos conseguir fazer um filme só com belas imagens, com pára-choques, motores e tudo isso... Que qualquer aficionado se vai apaixonar. Mas o filme resume-se à história de uma amizade incrível, mas contada a 230 Km por hora." Christian Bale ator

Sequências intensas e efeitos sonoros que prometem acelerar as batidas do coração. "Le Mans '66: O Duelo" chega a Portugal, em alta velocidade, a 14 de novembro.