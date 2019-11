Euronews Noite | As notícias do Mundo de 8 de novembro de 2019

Todas as atenções estão voltadas para o Brasil e para Lula da Silva.

- Decisão do Supremo Tribunal Federal abriu as portas da prisão ao ex-presidente do Brasil - detido desde abril do ano passado.

- Encontro de Mike Pompeo com Angela Merkel, antes das celebrações dos 30 anos da queda do Muro de Berlim. Líderes reforçam laços de amizade.

- Turquia vai devolver terroristas do Daesh aos países de origem. Processo de repatriamento começa na próxima semana.

- "Technoboss" chega aos cinemas. Miguel Lobo Antunes estreia-se como ator aos 70 anos. O filme passou por cinco festivais e passa também neste jornal.

Estas e outras notícias, nesta edição de Euronews Noite, com apresentação de Patrícia Tavares.