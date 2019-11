Fim da Primeira Guerra Mundial celebrado por esse mundo fora

A onze de novembro de 1918 chegava ao fim a primeira grande guerra, 101 anos depois as vítimas do primeiro conflito à escala planetária foram homenageadas por esse mundo fora. Em Paris, Emmanuel Macron liderou as cerimónias oficiais e depositou uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido, sob o Arco do Triunfo.

No Reino Unido foram cumpridos dois minutos de silêncio em todo o país, como é tradição no dia do Armistício. Durante um dia, Boris Johnson e Jeremy Corbyn deram tréguas na batalha que têm vindo a travar nos últimos meses mas nem por isso estiveram lado a lado. O ainda primeiro-ministro esteve presente na cerimónia que teve lugar em Wolverhampton, o líder dos trabalhistas ficou-se por Londres.

Do outro lado do planeta também se homenagearam os mortos da Grande Guerra. Na Austrália, país que perdeu mais de 200 mil vidas no conflito, cerca de três mil pessoas assistiram à cerimónia liderada pelo governador-geral, David Hurley, em Camberra.