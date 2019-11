David Sassoli diz que NATO "ainda é necessária"

Tamanho do texto

Da Europa chega mais um apoio à Aliança Atlântica.

Em entrevista à euronews, o recém-eleito presidente do Parlamento Europeu falou sobre os temas que marcam a agenda do bloco: Brexit, Trump e Nato, uma organização que, para David Sassoli, ainda é necessária.

"Neste momento, é arriscado discutir sobre o que temos e desejar o que não temos. Penso que a Aliança Atlântica - a NATO - ainda é necessária".

Sobre o Brexit, Sassoli sublinhou o consenso dentro da União Europeia.

"Tal como os nacionalistas no continente, os apoiantes do Brexit pensaram que iriam derrubar a União europeia. Apesar de discutirmos acerca de tudo na União Europeia, à volta do Brexit sempre houve unanimidade".

