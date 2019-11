Bernardo Silva multado e com um jogo de suspensão

Um jogo de suspensão e uma multa de 58 mil euros. É o resultado do polémico comentário nas redes sociais de Bernardo Silva sobre Benjamin Mendy.

No início de outubro, o médio português comparou uma imagem de infância do colega do Manchester City com o boneco da marca Conguitos.

O tweet causou polémica e a associação de combate ao racismo Kick Out pediu um castigo à Federação Inglesa de Futebol.

Bernardo Silva e Benjamin Mendy garantiram que tudo não passou de uma piada e o treinador, Pepe Guardiola, desvalorizou o episódio.

A investigação concluiu que a imagem, apagada pelo jogador pouco depois, não tinha o objetivo ofender Mendy.

Mas a Federação sublinha que Bernardo Silva tem mais de 600 mil seguidores no Twitter e uma grande credibilidade.