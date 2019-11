Um morto em novos protestos contra subida de preços dos combustíveis

O segundo dia de protestos contra a subida dos preços dos combustíveis no Irão saldou-se em pelo menos um morto.

A contestação espalhou-se por mais de uma dezena de cidades, degenerando em várias delas em motins, com o registo do incêndio de um banco em Ahvaz, no sul do país. Em Sirjan, "uma pessoa foi morta" e vários civis ficaram feridos em confrontos com as forças de segurança, segundo o governador da cidade.

Asfixiada pelas sanções norte-americanas, a economia iraniana deverá sofrer uma contração de 9 por cento em 2019, de acordo com o Fundo Monetário Internacional.