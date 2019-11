Mau tempo coloca sudeste de França e noroeste de Itália em alerta

O mau tempo não dá tréguas no sudeste de França. As fortes chuvas e as inundações das últimas horas colocaram cerca de uma dezena de departamentos da região em alerta.

Estradas bloqueadas, cortes de energia, quebras na circulação de transportes e muitos locais inundados: um cenário que obrigou já à retirada de centenas de pessoas no departamento de Var.

As autoridades resgataram mesmo este sábado um idoso que esteve desaparecido durante várias horas nesta área e que se encontrava visivelmente desorientado.

Todavia, as difíceis condições climatéricas estendem-se ainda ao norte de Itália. As regiões do Piemonte e de Liguria são as mais afetadas pela forte precipitação.

A situação mais preocupante estava na área de Génova, onde pelo menos 34 pessoas já tinham sido retiradas das suas casas pelas autoridades e outras 600 estariam ainda isoladas.

O caudal do rio Bormida subiu de tal forma que levou à inundação de diversas ruas de Génova, provocando muitos estragos em lojas e casas.

A autarquia genovesa já deixou a recomendação aos habitantes para não deixarem as suas casas e impôs bloqueios em várias partes da cidade.