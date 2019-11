Segurança e estabilidade do euro são a priridade do BCE, diz Lagarde

Tamanho do texto

A nova presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, afirma que é dever do BCE manter o valor do euro estável e seguro enquanto forma de pagamento.

As declarações foram feitas em Frankfurt, no dia em que Christine Lagarde assinou as primeiras notas.

"Na zona euro as notas bancárias são usadas nas transações do comércio a retalho. E é a forma de pagamento mais frequente. 79% de todas as transações são de facto feitas em numerário, em notas e moedas", afirmou Christine Lagarde durante a conferência de imprensa.

Referindo-se ao papel da instituição europeia, Lagarde adiantou que para além da política monetária e supervisão dos bancos, a função do BCE é manter o valor e a estabilidade do euro.

"Fomos encarregados da política monetária e supervisão bancária para assegurar que o euro está seguro e estável", disse a presidente do BCE.

Entretanto, a mais recente sondagem Eurobarómetro cujos resultados foram publicados em agosto sugere que a moeda única europeia e a união económica e monetária gozam de uma taxa de aprovação de 76%.