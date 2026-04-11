Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Ucrânia e Rússia trocam prisioneiros antes do cessar-fogo da Páscoa ortodoxa

Soldados ucranianos que regressam do cativeiro russo saem do autocarro durante uma troca de prisioneiros de guerra entre a Rússia e a Ucrânia na região de Chernyhiv, Ucrânia, quinta-feira, 5 de março de 2026.
Soldados ucranianos que regressam do cativeiro russo saem do autocarro durante uma troca de prisioneiros de guerra entre a Rússia e a Ucrânia na região de Chernyhiv, Ucrânia, quinta-feira, 5 de março de 2026. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Jerry Fisayo-Bambi com AP
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

As partes beligerantes trocaram 175 prisioneiros de guerra cada uma numa mediação facilitada pelos Emirados Árabes Unidos, disseram altos funcionários de ambas as nações.

A Rússia e a Ucrânia trocaram prisioneiros este sábado, poucas horas antes da entrada em vigor de um cessar-fogo temporário por ocasião da Páscoa ortodoxa, segundo as autoridades de ambos os países.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

As partes beligerantes trocaram 175 prisioneiros de guerra cada, numa mediação levada a cabo pelos Emirados Árabes Unidos. A troca de prisioneiros ocorreu logo após os dois países terem disparado ondas de drones um contra o outro durante a noite.

De acordo com a Força Aérea ucraniana, a Rússia lançou pelo menos 160 drones contra a Ucrânia, matando quatro pessoas e ferindo dezenas de outras no leste e no sul do país, sendo a região de Odessa uma das mais afetadas.

Cerca de duas pessoas ficaram feridas no ataque à cidade portuária do Mar Negro, quando os drones atingiram uma zona residencial, danificando edifícios de apartamentos, casas e um jardim de infância, segundo as autoridades ucranianas.

Na Rússia, o Ministério da Defesa informou que 99 drones ucranianos foram abatidos durante a noite em toda a Rússia e na Crimeia ocupada.

Na quinta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, declarou um cessar-fogo de 32 horas durante o fim de semana da Páscoa ortodoxa, ordenando às forças russas que suspendessem as hostilidades a partir das 16h00 de sábado até ao final de domingo.

Na sexta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, descreveu a medida de Putin como um gesto "humanitário", mas disse que Moscovo continua concentrado numa solução global baseada nas suas exigências de longa data - um ponto-chave que tem impedido as duas partes de chegar a um acordo.

Related

No sábado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy prometeu respeitar o cessar-fogo, descrevendo-o como uma oportunidade para desenvolver as iniciativas de paz. No entanto, Zelenskyy avisou que haveria uma resposta militar rápida a quaisquer violações.

"A Páscoa deve ser um tempo de silêncio e segurança. Um cessar-fogo nesta época pode também tornar-se o início de um verdadeiro movimento em direção à paz", escreveu Zelenskyy num post online no sábado. Mas acrescentou: "Todos sabemos com quem estamos a lidar. A Ucrânia vai aderir ao cessar-fogo e responder rigorosamente na mesma moeda".

No ano passado, durante a Páscoa ortodoxa, Putin ordenou um cessar-fogo semelhante, mas ambas as partes registaram várias violações.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Ucranianos abateram drones do Irão no Golfo - o que recebe Kiev em troca?

Putin anuncia cessar-fogo com a Ucrânia na Páscoa ortodoxa

Ucrânia e Rússia trocam prisioneiros antes do cessar-fogo da Páscoa ortodoxa