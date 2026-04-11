A Rússia e a Ucrânia trocaram prisioneiros este sábado, poucas horas antes da entrada em vigor de um cessar-fogo temporário por ocasião da Páscoa ortodoxa, segundo as autoridades de ambos os países.

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As partes beligerantes trocaram 175 prisioneiros de guerra cada, numa mediação levada a cabo pelos Emirados Árabes Unidos. A troca de prisioneiros ocorreu logo após os dois países terem disparado ondas de drones um contra o outro durante a noite.

De acordo com a Força Aérea ucraniana, a Rússia lançou pelo menos 160 drones contra a Ucrânia, matando quatro pessoas e ferindo dezenas de outras no leste e no sul do país, sendo a região de Odessa uma das mais afetadas.

Cerca de duas pessoas ficaram feridas no ataque à cidade portuária do Mar Negro, quando os drones atingiram uma zona residencial, danificando edifícios de apartamentos, casas e um jardim de infância, segundo as autoridades ucranianas.

Na Rússia, o Ministério da Defesa informou que 99 drones ucranianos foram abatidos durante a noite em toda a Rússia e na Crimeia ocupada.

Na quinta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, declarou um cessar-fogo de 32 horas durante o fim de semana da Páscoa ortodoxa, ordenando às forças russas que suspendessem as hostilidades a partir das 16h00 de sábado até ao final de domingo.

Na sexta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, descreveu a medida de Putin como um gesto "humanitário", mas disse que Moscovo continua concentrado numa solução global baseada nas suas exigências de longa data - um ponto-chave que tem impedido as duas partes de chegar a um acordo.

No sábado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy prometeu respeitar o cessar-fogo, descrevendo-o como uma oportunidade para desenvolver as iniciativas de paz. No entanto, Zelenskyy avisou que haveria uma resposta militar rápida a quaisquer violações.

"A Páscoa deve ser um tempo de silêncio e segurança. Um cessar-fogo nesta época pode também tornar-se o início de um verdadeiro movimento em direção à paz", escreveu Zelenskyy num post online no sábado. Mas acrescentou: "Todos sabemos com quem estamos a lidar. A Ucrânia vai aderir ao cessar-fogo e responder rigorosamente na mesma moeda".

No ano passado, durante a Páscoa ortodoxa, Putin ordenou um cessar-fogo semelhante, mas ambas as partes registaram várias violações.