Nunca a Agência Espacial Europeia teve tanto dinheiro. O orçamento agora aprovado vai permitir a realização de vários projetos, incluindo um proposto por Portugal. É este o tema em destaque na edição de quinta-feira, 28 de novembro, em que falamos também sobre a nova provocação da Coreia do Norte, os esforços para encontrar sobreviventes na Albânia e uma exposição dedicada ao maior ícone do cinema do Século XX.