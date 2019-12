Seis mortos em explosão de gás numa estância de esqui

Pelo menos seis pessoas perderam a vida na sequência de uma forte explosão de gás que destruiu uma casa na estância de esqui de Szczyrk, no sul da Polónia. Outras duas pessoas estão dadas como desaparecidas, já que de acordo com as autoridades oito pessoas encontravam-se no interior quando ocorreu o incidente.

A deflagração foi seguida de um grande incêndio, que os bombeiros conseguiram extinguir de madrugada. Uma centena de efetivos estão mobilizados nas buscas pelos desaparecidos entre os escombros. Segundo um autarca local, entre as vítimas mortais encontra-se duas crianças.

A origem da explosão ainda está por apurar, mas uma conduta de gás pode ter sido atingida por acidente na sequência de obras que eram realizadas nas proximidades.