Algumas ilhas poderão desaparecer da superfície da terra devido à subida do nível do mar

A euronews falou com Hans-Otto Pörtner, coautor do Relatório Especial do Painel Intergovernamental sobre Alterações climáticas dedicado aos oceanos.

A morte dos recifes de coral ameaça populações

Segundo o especialista, a morte dos recifes de coral e a perda da biodiversidade ameaçam os recursos alimentares dos habitantes de muitas pequenas ilhas. "As pequenas ilhas vão enfrentar desafios, especialmente as dos trópicos, por duas razões principais: a extinção dos corais de água quente e dos recifes de coral e a elevação do nível do mar. Mesmo com um plano climático ambicioso, não podemos travar o processo, não podemos impedir que o aumento do temperatura global seja inferior a 1,5 graus. Com esta temperatura média global à superfície, 70 a 90 por cento de todos os recifes de coral de água quente desaparecerão. Com um aumento de dois graus, vão desaparecer 99% dos corais. Muitos desses pequenos Estados insulares dependem desses sistemas de fornecimento de proteínas, da pequena pesca. Esses recursos vão desaparecer porque com a morte dos recifes, a biodiversidade vai desaparecer. Este é um dos principais desafios, o segundo desafio é o aumento do nível do mar", disse à euronews Hans-Otto Pörtner.

Algumas ilhas podem ser engolidas pelo mar

"Se tivermos sorte, podemos fazer com que a subida do nível do mar seja inferior a um metro, o que já é uma ameaça existencial para alguns desses pequenos estados insulares. Esses países terão de tomar medidas para se adaptarem, mas a capacidade de adaptação é limitada. É preciso um equilibrio entre ficar para trás e fazer um enorme esforço para aumentar artificialmente o nível da ilha. Alguns Estados como as Maldivas já estão a fazê-lo. Mas nalguns casos, nas zonas costeiras mais baixas, a melhor opção é retirar a população. Podemos estar perante uma evacuação regional, se o estado insular tivesse reservas suficientes ou internacional. O nosso relatório especial sobre os oceanos e a criosfera face às alterações climáticas menciona especificamente pela primeira vez o risco de alguns desses pequenos estados insulares desaparecerem da superfície do planeta", sublinhou o cientista.