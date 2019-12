COP25: Indígenas choram derramamento de petróleo no Brasil

Longe de casa, mas perto de quem decide, um grupo de indígenas esteve em protesto contra as petrolíferas na cimeira sobre o clima, em Madrid.

Vêm do Brasil, onde os derramamentos de petróleo pintaram, por vários meses, a costa de crude.

Para a ativista ambiental Nicole Oliveira, da organização não-governamental 350.org, o tema deve ser trazido à COP25, por altura da participação da Repsol, não porque queiram culpar a companhia petrolífera pela fuga, mas porque "a Repsol tem blocos petrolíferos no oceano, no mar alto no Brasil, nas camadas pré-sal" e " o impacto teria sido o mesmo, se tivessem sido estes blocos a ter uma fuga".

No Brasil, as investigações continuam para apurar a fonte do derramamento de petróleo, depois de uma misteriosa mancha negra ter varrido as praias, entre agosto e o final de outubro.

De acordo com a polícia federal brasileira, o fenómeno matou muitos animais e afetou a saúde de alguns voluntários sem equipamento apropriado para a limpeza.