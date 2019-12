Putin e Zelensky acordam cessar-fogo

O Dombass e a Crimeia são território ucraniano sublinhou o presidente ucraniano no primeiro encontro com o homólogo russo. O chefe de Estado francês Emmanuel Macron acolheu Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin em Paris, juntamente com a chanceler alemã Angela Merkel, no chamado formato Normandia.

Depois de um bloqueio de três anos nestas negociações, o objetivo era relançar o processo de paz e recuperar o teor do acordo de Minsk que, apesar de assinado, nunca chegou a entrar em vigor.

Kiev e Moscovo concordaram na implementação de um cessar-fogo total antes do final do ano, assim como uma troca de prisioneiros. A discussão foi frutuosa, de acordo com os intervenientes. Se todos os passos acordados forem aplicados os dirigentes dos quatro países voltarão a encontrar-se dentro de quatro meses.

O Conflito entre a Ucrânia e os separatistas pró-russos, iniciado em 2014 logo após a anexação da península da Crimeia pela Rússia em março, já provocou mais de 13 mil mortos