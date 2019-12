Cristiano Ronaldo em Lyon e Bernardo Silva contra o Real Madrid

Tamanho do texto

O sorteio dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões ditou um duelo de titãs no confronto entre o Real Madrid e o Manchester City, de Bernardo Silva. O duelo entre o Atlético de Madrid, de João Felix, e o campeão europeu Liverpool é outro dos embates em destaque.

A Juventus, de Cristiano Ronaldo, vai defrontar o Olympique Lyonnais. A equipa francesa do guarda-redes português Anthony Lopes, que contribuiu para queda do Benfica na Liga Europa, teve este fim de semana a pésima notícia do fim de época forçado para o melhor jogador da equipa, o holandês Memphis Depay.

O treinador bicampeão europeu José Mourinho, de regresso ao ativo no vice-campeão europeu Tottenham, vai ter de preparar uma eliminatória diante de outro dos carrascos do campeão português, o RB Leipzig.

Destaque ainda para reedição nestes "oitavos" para a reedição da final de 2012 entre o Chelsea e o Bayern de Munique e para o regresso de Thomas Tuchel, agora treinador do PAris Saint-Germain, a Dortmund, num reenconrtro com o português Raphael Guerreiro.

O Nápoles, de Mário Rui, vai enfrentar o Barcelona, de Nélson Semedo, num outro duelo entre portugueses.

Por fim, o Valência, de Gonçalo Guedes, vai enfrentar a Atalanta, o clube senasação esta época em Itália.