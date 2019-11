Benfica deixa fugir Liga dos Campeões no minuto 96

Tamanho do texto

O Benfica saiu da Alemanha de cabeça baixa após consentir um empate (2-2) já nos descontos na visita ao Red Bull Leipzig.

À quinta jornada da fase de grupos, as "águias" já sabem que vão sair da Liga dos Campeões, tendo apenas o acesso à Liga Europa ainda para sonhar.

Os campeões portugueses até marcaram primeiro, por Pizzi, aos 20 minutos. Chegaram ao 2-0, por Carlos Vinícius, aos 59, e pareciam estar no rumo certo para reacenderem as hipóteses de apuramento para os oitavos-de-final. Puro engano.

Um erro de Rúben Dias custou a marcação de uma grande penalidade sobre o minuto 90. Emil Forsberg reduziu. O pior surgiu aos 96 minutos quando o sueco saltou sem marcação na entrada da pequena área dos "encarnados" e empatou o jogo.

O 2-2 permitiu aos alemães garantirem a continuidade para os "playoff" da Liga dos Campeões e custou às "águias", pelo terceiro ano consecutivo, o adeus à prova dos milhões.

O melhor a que o Benfica pode aspirar agora é repetir o terceiro lugar da época passada na fase de grupos e transferir-se para a Liga Europa, mas para isso terá ainda de ganhar ao Zenit de São Petersburgo, em casa, na derradeira jornada (10 de dezembro).

Nesta quinta jornada, os russos receberam e venceram (2-0) o Olympique de Lyon. As duas equipas partilham o segundo posto, com mais três pontos que os portugueses.

Num dos jogos grandes da noite, Luis Suárez e Lionel Messi estiveram em destaque no triunfo caseiro do Barcelona sobre o Borussia de Dortmund.

O argentino serviu o uruguaio para o 1-0, aos 29 minutos, e Suárez retribuiu a assistência a Messi para o 2-0, aos 33. Na segunda parte, o argentino serviu também Antoine Griezmann para o 3-0.

O melhor que os alemães conseguiram foi reduzir pelo inglês Jadon Sancho, de 19 anos, aos 77 minutos.

Os catalães estão garantidos nos "oitavos". A equipa do português Raphael Guerreiro (titular em Camp Nou) tem os mesmos sete pontos do Inter de Milão e vai ter decidir o apuramento na derradeira jornada com a receção ao Slavia de Praga. Os italianos recebem o Barcelona.

No grupo E, houve jogo grande também em Liverpool. O campeão europeu não foi além de um empate a um golo na receção ao Nápoles.

Com a goleada do Salzburgo em Genk, só os belgas têm o destino traçado: já sabem que vão sair das competições europeias.

Por fim, no grupo H, está tudo em aberto. Valência e Chelsea empataram a dois golos em Espanha, enquanto o líder Ajax foi vencer (0-2) a Lille. Só os franceses já sabem que estão também de saída das provas europeias.