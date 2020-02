Mourinho reconhece baixas de peso para Liga dos Capeões

O dia é de Liga dos Campeões para o futebol europeu. E depois de uma onda de lesões a assolar o plantel, o Tottenham recebe em Londres os alemães do Leipzig,

Numa antevisão do primeiro jogo ao comando do clube inglês na competição europeia, José Mourinho reconheceu as baixas de peso, mas manteve a vitória como objetivo.

"Temos de lutar com a equipa que temos. Portanto, vamos com um sorriso e com força. Eu não vou desistir e provavelmente os adversários estão a pensar 'Ah! Agora é o momento de acabar com eles' e eu percebo que pensem dessa forma, mas vamos dar tudo o que temos", disse o treinador do Tottenham Hotspur, em conferência de imprensa.

À mesma hora, o Atalanta recebe o Valencia. Uma proeza para a equipa italiana, que avançou na competição, mesmo depois de perder três jogos na fase de grupos da Champions.

Euronews

As quatro equipas defrontam-se na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, esta quarta-feira, às 20h, hora de Lisboa.