Liga dos Campeões: Jornada de desafios para o Tottenham e Real Madrid

Esta terça-feira arranca a terceira jornada da Liga dos Campeões, com o Tottenham à procura da recuperação. Os Spurs somam apenas um ponto, são terceiros no Grupo B, liderado pelo Bayern Munique, e partem à conquista da primeira vitória.

Perder contra o Estrela Vermelha aumentará ainda mais a distância do passe para os oitavos-de-final.

"Por vezes, quando se tem um baixo momento como este, as coisas simplesmente não acontecem nos jogos e é preciso tentar superar esses obstáculos. Como equipa, é importante mantermo-nos unidos e continuar a trabalhar arduamente. Continuar a dar o nosso melhor em campo. Espero que esta terça-feira possamos vencer, como um começo, e que isso nos projete rumo à vitória", sublinhou o avançado do Tottenham Harry Kane.

Em Turim, a Juventus conta com a força de Cristiano Ronaldo para consolidar a posição no Grupo D e intensificar o otimismo, em alta com a liderança do campeonato italiano à frente do Inter de Milão.

"Claro que queremos ganhar a Serie A. Queremos conquistar a taça, a Liga dos Campeões. Penso que a Juventus deve pensar em grande como um grande clube deveria pensar alto", lembrou, em conferência de imprensa, Cristiano Ronaldo.

A Juventus vai receber o Lokomotiv de Moscovo e o Atlético de Madrid tentará afastar o Bayer Leverkusen.

No Grupo A, ao Real Madrid não resta outra hipótese a não ser ganhar frente ao Galatasaray. O líder PSG visitará o Brugges.

Já no Grupo C, o Manchester City e o Atalanta de Bérgamo medem forças. O Dínamo de Zagreb e o Shakhtar Donetsk lutam para dilatar a vantagem no segundo posto.