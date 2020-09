Mercado de Transferências: Benfica domina compras e tem a maior venda

O Benfica é, para já, o rei do mercado em Portugal. Após investir cerca 80 milhões em reforços, aproveitou a venda de Rúben Dias para garantir junto do mesmo Manchester City o defesa argentino ex-FC Porto Nicolás Otamendi, por €15 mihões.

Ao todo, as águias já levam pelo menos €95 milhões investidos em novos jogadores para reeponder à ambição do treinador Jorge Jesus, de regresso ao clube após uma experiência falhada no Sporting e dois clubes além fronteiras, na Arábia Saudita e no Brasil, onde se reencontrou com o êxito.

Sendo um jogador com historial num arquirrival do Benfica, Otamendi revelou entre sorrisos comprometidos ter recebido alguns conselhos de três antigos jogadores do Benfica com quem partilhava balneário em Manchester.

O Bernardo (Silva) disse-me que ia para a melhor equipa do mundo. Ederson também me falou o melhor tal como o João Cancelo.



"Eles estiveram aqui a defender esta camisola (...) e eu vou defende-la à morte até ao dia em que tenha de me ir. Nicolás Otamendi Futebolista do SL Benfica

Otamendi é o sexto reforço do Benfica nesta nova "era Jorge Jesus" na Luz, o clube que fez até agora as cinco aquisições mais caras do futebol português.

O argentino deverá formar uma dupla de centrais experiente com o belga Jan Verthongen, que também acabou de chegar ao clube, a custo zero, isto é sem obrigação de pagar qualquer taxa de transferência por ter acabado contrato com o Tottenham.

As "águias" contam com um plantel milionário à escala da Liga nacional, incluindo a contratação mais cara da história do futebol português, Darwin Nuñez (€25 milhões pagos ao UD Almeria, de Espanha).

Ainda assim, a temporada começou na Luz com um enorme dissabor: o Benfica foi afastado da Liga dos Campeões logo na terceira pré-eliminatória pelos gregos do PAOK, treinados pelo português Abel Ferreira.

No campeonato, as "águias" contam por vitórias os jogos realizados e estão na frente da tabela empatados com o campeão, o FC Porto, e a surpresa, para já, do campeonato, o Santa Clara dos Açores.

Mercado de transferências de verão em Portugal *

Aquisições (fecho a 05/10/2020)

€24 milhões, Darwin Nuñez, do UD Alemeria (Espanha) para o Benfica;

€20 milhões, Éverton 'Cebolinha', do Grémio (Brasil)) para o Benfica;

€18 milhões, Pedrinho, do Corinthians (Brasil) para o Benfica;

€15 milhões, Nicolás Otamendi, do Manchester City (Inglaterra) para o Benfica;

€15 milhões, Luca Waldschmidt, do Friburgo (Alemanha) para o Benfica.

Vendas

€68 milhões, Ruben Dias, do Benfica para o Manchester City (Inglaterra).

€40 milhões, Fábio Silva, do FC Porto para o Wolverhampton (Inglaterra);

€31 milhões, Trincão, do Sp. Braga para o FC Barcelona (Espanha);

€10,5 milhões, Marcos Acuña, do Sporting para o Sevilha (Espanha);

€9,1 milhões, Matheus Pereira, do Sporting para o West Bromwich Albion (Inglaterra).

* Fonte: Transfermarket