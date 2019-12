Painéis solares em edifícios públicos na Croácia

Tamanho do texto

A euronews entrevistou a coordenadora de um projeto europeu na Croácia que permitiu a instalação de páineis solares em infraestruturas e edifícios públicos.

"Estão a ser usados em edifícios públicos frequentados ​​diariamente por crianças ou pelos nossos cidadãos. É um aspeto inovador deste projeto. Produzimos eletricidade em função das nossas necessidades. Nos dias em que produzimos eletricidade a mais, a empresa nacional de energia realmente compra-nos essa energia. É algo inovador na nossa região. As instituições públicas dão o exemplo no domínio da energia renovável e mostram quais são os benefícios", disse à euronews Ljerka Vuckovic, coordenadora do projeto europeu. "Infraestruturas públicas, como o sistema de iluminação pública, os edifícios públicos, como a câmara municipal, o jardim de infância, o clube de futebol, a piscina pública ou o centro cultural de Goriani dão visibilidade ao projeto e mostram que podemos atingir bons resultados, acrescentou a responsável.