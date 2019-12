Espumante "made in" Brasil

São vinhas destinadas a espumante, mas muito longe da região de Champagne, em França: estamos na Serra Gaúcha, no Estado do Rio Grande do Sul, no Brazil.

Se a bebida nacional brasileira é a cachaça, a Serra Gaúcha, com o seu clima temperado, tem atraído desde os anos 70 grandes multinacionais, como a francesa Moet & Chandon, e assistido a uma expansão dos produtores nacionais.

A região da Serra Gaúcha concentra 90 por cento da produção vitícola brasileira. Nos últimos anos, os espumantes brasileiros têm conquistado dezenas de prémios internacionais.

Mas os produtores de espumantes brasileiros sentem-se agora ameaçados pelo recente acordo entre a União Europeia e o Mercosul que, se for ratificado, poderá traduzir-se numa entrada no mercado de espumantes estrangeiros com custos mais baixos.