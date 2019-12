Demonstração de força no Golfo de Omã

Tamanho do texto

China, Rússia e Irão. Exercício militar conjunto no Golfo de Omã; o primeiro exercício conjunto entre os três países de que há notícia.

À televisão estatal iraniana, um contra-almirante da Marinha do Irão garante que a operação pretende transmitir uma mensagem de "paz, amizade e segurança duradoura através da cooperação e da união". Mas logo a seguir Gholamreza Tahani acaba por revelar que há um recado nas imagens agora divulgadas: "mostrar que o Irão não pode ser isolado".

O exercício vai prolongar-se até 30 de dezembro. Acontece numa altura em que as tensões entre o Irão e os Estados Unidos não dão sinais de abrandar. Há mais de um ano que a administração de Donald Trump rasgou o acordo internacional com o Irão sobre armamento nuclear. Washington restabeleceu pesadas sanções contra Teerão que afetam particularmente o sector do petróleo.