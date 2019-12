"Ichi Ban" vence Taça Tattersall na regata Sydney-Hobart

A equipa do iate "Ichi Ban" foi declarada a vencedora da regata Sydney-Hobart, na categoria "handicap", que é definida após o ajuste dos tempos de acordo com o sistema IRC.

Foi a 75.ª edição da regata australiana. Ao longo de mais de 24 horas, 154 veleiros percorreram este ano as cerca de 630 milhas náuticas (1.170 km) do percurso entre a capital de Nova Gales do Sul e a da Tasmânia.

O primeiro a cortar a meta este ano, em Hobart, voltou a ser o maxi-iate "Comanche", de pavilhão australiano e cerca de 21 metros de comprimento.

O "skipper" Jim Cooney levou o "Comanche" a cumprir a distância em um dia, 18 horas, 30 minutos e 24 segundos.

O australiano "Ichi Ban", de Matt Alen, com menos cinco de metros de comprimento, demorou mais 12 horas, foi o 11.° veleiro a cortar a linha da meta, mas, ajustados os tempos pelo IRC, conquistou pela segunda vez a Taça Tattersall, referente à categoria "handicap".

"A vitória deste ano premeia a nossa aposta neste barco, em termos de 'design' e escolha da melhor tripulação. Vencer esta regata duas vezes em três anos com este barco é um feito único e confirma os planos iniciais de montarmos o barco desta forma, tendo a bordo a melhor tripulação que conseguíssemos encontrar por todo o mundo", afirmou, no final, Matt Allen, o "skipper" do Ichi Ban.