Número de mortes sobe em Jacarta

Subiu para 43 o número de mortos na sequência das inundações que assolaram Jacarta, na véspera de Ano Novo.

De acordo com o porta-voz da Agência de Gestão de Desastres da Indonésia, as autoridades estão ainda à procura de dezenas de desaparecidos.

Cerca de 400 mil pessoas foram recebidas em abrigos temporários, muitas ainda não conseguiram regressar a casa.

Depois das chuvas torrenciais, é tempo de começar as primeiras limpezas de destroços.

As autoridades afirmam que a água está a descer e a eletricidade vai voltando progressivamente na área metropolitana.

Na capital indonésia vivem 30 milhões de habitantes. Durante a estação das chuvas, a partir do final de novembro, as inundações em Jacarta são frequentes, mas as deficientes infraestruturas de cidade, aliadas à forte pluviosidade do final do ano, deram origem a um desastre com um alcance ainda por determinar.