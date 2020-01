Euronews Noite | As notícias do Mundo de 6 de janeiro de 2020

Tamanho do texto

O Irão parou para se despedir do general assassinado pelos Estados Unidos. Este e outros destaques no Euronews Noite, com a apresentação de Nuno Prudêncio.

* Uma multidão a perder de vista participou nas exéquias de Qassem Soleimani. A filha do líder militar lançou ameaças contra as tropas americanas no Médio Oriente.

* A Turquia iniciou o envio de tropas para a Líbia, garantindo o acesso a mais recursos naturais no Mediterrâneo. Grécia e Israel têm uma resposta conjunta.

* A noite dos Globos de Ouro deixou sorridentes Quentin Tarantino, Renée Zellwegger e um joker... Joaquin Phoenix.