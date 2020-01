O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, esteve reunido em Varsóvia com o líder do partido conservador no poder, o Partido da Lei e Justiça, por entre especulações de que o seu partido o Fidesz abandonará em breve a família política do PPE, Partido Popular Europeu.

O novo líder do PPE, Donald Tusk, afirma que o partido decidirá em breve sobre o futuro do Fidesz.