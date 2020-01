Tamanho do texto

Os ministros europeus dos Negócios Estrangeiros reiteraram esta sexta-feira, o apoio ao acordo nuclear negociado com o Irão e expressaram preocupações de que a escalada das tensões na região possa levar ao ressurgimento das atividades do Estado Islâmico (EI).

O alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, disse, em conferência de imprensa, no final da reunião, em Bruxelas: "Apelamos ao Irão para que cumpra sem demora o acordo sobre o nuclear - e os ministros deram-me um forte mandato para realizar esforços diplomáticos com todas as partes, incluindo o Irão, para contribuir para diminuir a tensão na região, apoiar o diálogo político e promover soluções políticas regionais".

Reanimar o acordo sobre o nuclear; manter ativa a coligação contra o Estado Islâmico no Iraque, mas também encontrar uma solução para o conflito da Líbia são os grandes desafios do momento da diplomacia europeia.