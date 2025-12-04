Rússia enviou crianças ucranianas raptadas para a Coreia do Norte, segundo as autoridades

Várias crianças ucranianas raptadas pelas forças russas foram transferidas à força para a Coreia do Norte, afirmaram as autoridades ucranianas na quarta-feira.

Kateryna Rashevska, jurista do Centro Regional de Direitos Humanos da Ucrânia, disse a uma subcomissão do Congresso dos EUA sobre o rapto de crianças ucranianas pelas forças russas que Kiev registou pelo menos dois casos de crianças do Leste da Ucrânia deportadas por Moscovo para a Coreia do Norte.

Durante a audição, Rashevska afirmou que "Misha, de 12 anos, da região ocupada de Donetsk, e Liza, de 16 anos, da região ocupada de Simferopol (na Crimeia), foram enviados para o campo de Songdowon, na Coreia do Norte, a 9.000 km de casa".

"Lá, as crianças foram ensinadas a 'destruir os militaristas japoneses' e conheceram veteranos coreanos que, em 1968, atacaram o navio Pueblo da Marinha dos EUA, matando e ferindo nove soldados americanos", acrescentou.

Desde o início da guerra da Rússia, no início de 2022, Pyongyang tem prestado apoio a Moscovo, incluindo o fornecimento de armas e o envio de tropas.

No ano passado, a Coreia do Norte enviou até 12.000 soldados para a Rússia para reforçar as tropas.

Deportação forçada de crianças ucranianas pela Rússia

Até à data, Kiev trouxe de volta cerca de 1.800 crianças das mais de 19.500 raptadas pela Rússia desde o início da sua invasão em grande escala.

Os números representam as crianças para as quais existem informações pormenorizadas, incluindo o seu local de residência na Ucrânia e a sua localização na Rússia. É provável que o número real seja muito mais elevado.

A comissária russa para os Direitos da Criança, Maria Lvova-Belova, afirmou anteriormente que a Rússia "aceitou" 700.000 crianças ucranianas entre fevereiro de 2022 e julho de 2023.

Testemunhando na subcomissão do Congresso dos EUA, o diretor-executivo do Laboratório de Pesquisa Humanitária de Yale (HRL), Nathaniel Raymond, disse que, de acordo com a pesquisa da sua equipa, pelo menos 35.000 crianças ucranianas - cujas idades no momento da captura variavam de 8 meses a 17 anos - estão temporária ou permanentemente sob custódia da Rússia.

Muitas delas são levadas para campos de concentração em territórios temporariamente ocupados na Ucrânia e na Rússia.

"Ali, enfrentaram a chamada 'reeducação patriótica', que incluía a proibição de falar ucraniano e uma lavagem cerebral com uma versão alternativa da história, na qual a nação da Ucrânia e a sua cultura não existiam", afirmou Raymond.

Em setembro, o HRL concluiu que existem mais de 210 instalações onde as crianças estão a ser doutrinadas, muitas delas com treino militar, e mantidas incomunicáveis.

Raymond insistiu no seu testemunho que o regresso de todas as crianças ucranianas raptadas pela Rússia deveria ser "uma condição prévia para qualquer solução negociada para esta guerra".

ONU apela ao regresso de menores raptados pela Rússia

A Assembleia Geral da ONU aprovou na quarta-feira uma resolução que exige o regresso de todas as crianças ucranianas que a Rússia deportou ilegalmente.

Um total de 91 países, incluindo os EUA, votaram a favor, enquanto 12, incluindo a Rússia, a Bielorrússia e o Irão, votaram contra.

A resolução exige que Moscovo devolva todas as crianças ucranianas deslocadas à força ou deportadas desde 2014.

A resolução apela também ao fim de novas deportações, separações familiares, mudanças de cidadania, adopções, acolhimento e doutrinação ideológica.

"Não haverá uma paz justa na Ucrânia sem o regresso incondicional das crianças ucranianas. Esta resolução não tem a ver com política. É uma questão de humanidade", afirmou a vice-ministra dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Mariana Betsa, durante o debate na Assembleia Geral da ONU.