Últimas publicações
Serviços
Nikos Christodoulides: "O apoio à Ucrânia é uma prioridade da presidência cipriota"

Nikos Christodoulides e Volodymyr Zelenski
Nikos Christodoulides e Volodymyr Zelenski
Direitos de autor Andreas Loucaides / PIO
De Ioannis Karagiorgas
Publicado a
Presidente de Chipre visitou a Ucrânia pela primeira vez desde o dia da invasão russa.

Nikos Christodoulides está em Kiev desde quinta-feira de manhã, numa visita de trabalho.

O presidente de Chipre, que se encontra na Ucrânia pela primeira vez desde a invasão russa, depositou uma coroa de flores no Muro dos Heróis e dirigiu-se depois ao Palácio Presidencial para uma reunião privada com Volodymyr Zelenskyy.

Zelenskyy encontra-se com Christodoulides em Kiev
Zelenskyy encontra-se com Christodoulides em Kiev

Nikos Christodoulides e Volodymyr Zelenskyy discutiram as relações euro-ucranianas, o progresso das negociações de adesão do país e a contribuição da próxima Presidência cipriota e as suas iniciativas para a Ucrânia - Chipre assumirá a presidência rotativa do Conselho da União Europeia a partir de 1 de janeiro, durante seis meses. As declarações dos dois dirigentes foram seguidas de conversações alargadas entre as delegações dos dois países.

Foram ainda analisadas as possibilidades de cooperação e de promoção tanto das questões bilaterais como do apoio à Ucrânia durante a presidência cipriota do Conselho da UE.

