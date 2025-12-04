O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiha, instou Putin a "parar de desperdiçar o tempo do mundo", enquanto a ministra das Relações Exteriores do Reino Unido, Yvette Cooper, pediu ao líder russo que "acabasse com as ameaças e o derramamento de sangue".
A Ucrânia e os seus aliados europeus acusaram, na quarta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, de fingir interesse nos esforços de paz, depois de cinco horas de negociações com enviados dos EUA no Kremlin não terem produzido nenhum avanço ou entendimento.
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiha, instou Putin a "parar de desperdiçar o tempo do mundo", enquanto a ministra dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Yvette Cooper, apelou ao líder russo para "acabar com as ameaças e o derramamento de sangue e estar pronto para se sentar à mesa e apoiar uma paz justa e duradoura".
As declarações foram proferidas no momento em que os ministros das Relações Exteriores dos países europeus da NATO mostraram pouca paciência com Moscovo na reunião realizada em Bruxelas na quarta-feira, na sequência do resultado das negociações do Kremlin com o enviado do presidente dos EUA, Donald Trump, Steve Witkoff, e o genro de Trump, Jared Kushner.
"O que vemos é que Putin não mudou de rumo. Ele está a pressionar de forma mais agressiva no campo de batalha", considerou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Estónia, Margus Tsahkna. "É bastante óbvio que ele não quer qualquer tipo de paz."
A ministra dos Negócios Estrangeiros da Finlândia, Elina Valtonen, fez a mesma observação. "Até agora, não vimos quaisquer concessões da parte do agressor, que é a Rússia, e penso que a melhor medida para reforçar a confiança seria começar com um cessar-fogo total", afirmou.
Os comentários refletiram as altas tensões e a distância entre a Rússia, de um lado, e a Ucrânia e os seus aliados europeus, que Putin acusou, na terça-feira, de sabotarem os esforços de paz liderados pelos EUA, com a advertência de que, se provocada, a Rússia estaria pronta para uma guerra com a Europa.
De acordo com o conselheiro de Relações Exteriores de Putin, Yuri Ushakov, as conversações de terça-feira no Kremlin entre Putin e Steve Witkoff e Jared Kushner foram "positivas", embora não tenha divulgado quaisquer detalhes.
Enviados dos EUA vão reunir-se com as autoridades ucranianas
Na quarta-feira à noite, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmou: "O mundo sente claramente que existe a possibilidade de se acabar com a guerra."
Em declarações proferidas no seu discurso noturno publicado no Telegram, Zelenskyy disse que o esforço depende de uma "diplomacia construtiva e de pressão sobre o agressor. Ambos os componentes trabalham em prol da paz".
Os seus comentários surgem antes da reunião dos enviados de Trump, Witkoff e Kushner, com o principal negociador da Ucrânia, Rustem Umerov, na quinta-feira, em Miami.
De acordo com o presidente dos EUA, Donald Trump, Witkoff e Kushner saíram da sua maratona de reuniões com Putin confiantes de que ele quer encontrar uma solução para a guerra. "A impressão deles, de que ele gostaria de chegar a um acordo, era muito forte", afirmou Trump.
Europeus intensificam assistência à Ucrânia
Entretanto, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, afirmou que os parceiros da Ucrânia continuarão a fornecer ajuda militar para garantir que a pressão sobre Moscovo seja mantida.
"As negociações de paz estão em curso. Isso é bom", referiu Rutte.
"Mas, ao mesmo tempo, temos de garantir que, enquanto elas decorrem e não sabemos quando terminarão, a Ucrânia esteja na posição mais forte possível para continuar a luta, para ripostar contra os russos", afirmou.
O Canadá, a Alemanha, a Polónia e os Países Baixos anunciaram que irão gastar, em conjunto, centenas de milhões de dólares adicionais na compra de armas norte-americanas para doar à Ucrânia.
Desde o início da invasão total em 2022, os governos europeus, juntamente com os EUA, gastaram milhares de milhões de dólares para apoiar Kiev financeira e militarmente.
Sob a liderança de Trump, no entanto, os EUA moderaram o seu apoio — e, em vez disso, pressionaram para acabar com a guerra.
Ao contrário da administração Biden, o executivo de Trump não aprovou cedências de armas à Ucrânia. Em vez disso, vendeu-as diretamente a Kiev ou aos aliados da NATO, para que fossem entregues posteriormente à Ucrânia.