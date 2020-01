"1917", "Joker" e "Era Uma Vez..." dominam corrida aos Óscares

Tamanho do texto

Saíram as nomeações e é impossível não denotar o quase decalque dos Globos de Ouro. Joker, de Todd Philips, 1917, de Sam Mendes, The Irishman, de Martin Scorsese, e Era Uma Vez em Hollywood, de Quentin Tarantino, confirmaram as mais que prováveis entradas nas principais categorias.

Pedro Almodóvar apresenta-se, com Dor e Glória, na categoria de Melhor Filme Estrangeiro, sendo que Antonio Banderas chegou à lista final dos melhores atores. E Parasita, vencedor em Cannes, não só levou Bong Joon-Ho a ser nomeado para Melhor Realizador, como integra a corrida para Melhor Filme.