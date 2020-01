"Estado da União": a despedida britânica

Tamanho do texto

O destaque da semana vai para o fim da representação britânica no Parlamento Europeu em Estrasburgo. Mas enquanto uns se despedem outros chegam para ocupar os seus lugares. Falamos da entrada em funções dos eurodeputados catalães, Carles Puigdemont e Antoni Comín. A nível internacional o Irão continuou a dominar a agenda. Em Estrasburgo, os eurodeputados deram passos no sentido de ativar o Artigo 7`º contra a Polónia e Hungria. Em causa está a degradação do estado de direito nesses países.