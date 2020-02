Onda de calor no sul de França

Não parece, mas estamos no pico do inverno. No sul de França o calor bate recordes e em Biarritz foram mesmo ultrapassados os 26 graus Celsius, mais concretamente 26,4. Um valor nunca antes atingido na região antes de 25 de fevereiro, dizem os especialistas.

As temperaturas permitem matar saudades do verão, afinal de contas são as que se verificam normalmente no mês de junho. Em média, a temperatura máxima na região ronda os doze graus celsius no mês de fevereiro, por estes dias tem sido mais do dobro.

A onda de calor não é para durar, e preveem-se quedas de até doze graus celsius na região até ao fim da semana, mas o inverno irá continuar ameno.