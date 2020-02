no comment

Assim que o Presidente dos Estados Unidos dava por encerrado o discurso do Estado da Nação, a presidente da Câmara dos Representantes levantou-se, juntou as páginas da cópia do discurso de Donald Trump em vários grupos e rasgou-as todas, definindo mais tarde o documento como "um manifesto de falsidade."

Foi uma manifestada pública de oposição ao Presidente que a mais alta representante democrata eleita nos Estados unidos pretende destituir, num processo que esta quarta-feira deverá, no entanto, ser arquivado pelo Senado, a câmara alta do Congresso, que é dominado pelos Republicanos.

