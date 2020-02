Um morto e 157 feridos em acidente aéreo na Turquia

Um avião da companhia aérea Pegasus, que tentava aterrar no meio do mau tempo no Aeroporto Internacional Sabiha Gökçen, o segundo maior de Istambul, acabou por entrar em derrapagem antes de colidir com um muro de betão. A aeronave acabou partida em três partes, antes de se incendiar.

Segundo o ministro da Saúde turco há, e de acordo com dados provisórios, um morto e 157 feridos, a maioria com ferimentos ligeiros. O piloto e co-piloto estavam em estado crítico, dizia a televisão turca NTV. Não se sabe, para já, quem é a vítima mortal.

No início as autoridades falavam em 120 feridos e nenhum morto.

O avião não explodiu graças à rápida intervenção dos bombeiros.

Os passageiros, os que conseguiam andar, viram-se obrigados a abandonar o Boeing 737 da companhia aérea turca de baixo custo através das fendas criadas pela queda do aparelho. Outros tiveram que aguardar pelas equipas de socorro, alguns por estarem presos.

A NTV transmitiu uma gravação das comunicações entre os pilotos e a torre de controlo, na qual estes eram informados de que outros pilotos tinham já relatado fortes ventos de cauda.

O ministro dos Transportes e Infraestrutura, Mehmet Cahit Turan, explicava que, de acordo com as informações disponíveis tratou-se de uma aterragem forçada depois do avião não ter conseguido perder velocidade, tendo acabado por embater no fim da pista. Foi já iniciada uma investigação ao acidente.

_As derrapagens da Pegasus_

A sete de janeiro um avião da Pegasus, com 164 pessoas a bordo, também derrapou na pista, neste mesmo aeroporto de Istambul. Não houve mortes ou feridos.

Em janeiro de 2018, outro Boeing 737-800 da mesma companhia aérea teve um problema idêntico numa pista do aeroporto Trabzon, no nordeste da Turquia. O avião parou em cima da terra, com o nariz já no mar Negro. Nenhum dos 168 passageiros e tripulantes ficou ferido.

A Pegasus, com sede em Istambul, faz 97 rotas, principalmente na Turquia e destinos na Europa, Médio Oriente e Ásia Central.