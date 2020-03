Prótese simples e acessível da mão graças à robótica

A euronews entrevistou Antonio Bicchi, coordenador do projeto europeu SoftHands que desenvolve atualmente uma prótese simples e acessível que imita 50% dos movimentos das mãos.

"Houve revoluções na área da robótica, incluindo a Inteligência Artificial e os novos materiais, que permitiram obter resultados que antes não eram possíveis. Descobrimos que os novos materiais podiam dar um contributo importante a nível clínico, no caso de pacientes que perderam uma membro ou que precisam de reabilitação", disse à euronews Antonio Bicchi.

Convergência entre necessidade clínica e tecnologia

"A aplicação clínica que serviu de inspiração ao projeto foi estudada em colaboração com os hospitais de Zurique e Hanôver que nos forneceram todos os detalhes sobre as necessidades reais dos pacientes. Foi um aspeto muito importante neste projeto: transformar as necessidades clínicas numa realização tecnológica", acrescentou o responsável.

A inteligência corporal

"O conceito central desta tecnologia é precisamente a inteligência do corpo. É uma inteligência generalizada que não pára na extremidade do corpo e da pele. Estudos recentes mostram que alguns receptores que se encontram na ponta dos dedos executam uma espécie função analítica. Trata-se de uma inteligência que está no corpo todo", concluiu o investigador do Instituto Italiano de Tecnologia de Génova e coordenador do projeto europeu Softhands.