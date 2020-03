Malta aposta na digitalização das PME

A maior parte das empresas sabe o valor que novas ferramentas de trabalho podem trazer, mas, com o ritmo a que a tecnologia muda, saber exatamente o que é preciso e por onde começar pode ser difícil.

Em Malta, uma empresa de logística, a Express Trailers, adotou uma forma inovadora de usar a internet e está a levar os negócios a bom porto, conseguindo cortar custos, aumentar a eficiência e oferecer um melhor serviço aos clientes.

Perante a mudança de hábitos dos clientes, a empresa investiu numa plataforma digital semelhante à usada pelos gigantes do setor. O sistema online permite que, a qualquer momento, as mercadorias sejam facilmente enviadas, a um custo muito menor.

Quando questionado sobre a necessidade de mudar o próprio negócio, o presidente e diretor executivo da Express Trailers, Franco Azzopardi, explica que "as compras online trouxeram um tipo diferente de cliente", uma vez que "o consumidor final é diferente do cliente comercial". De acordo com Azzopardi, o software adotado ajudou a empresa a dar uma resposta mais eficiente, mas também a mudar mentalidades, a forma como se apresentam e comunicam.

A nova plataforma de comércio eletrónico foi parcialmente financiada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

Para ganhar mercado, a empresa está ainda a integrar outras ferramentas digitais, porque, de acordo com o presidente, "o comércio baseia-se em velocidade, desde o armazenamento até à recolha, empacotamento, entrega, adoção de tecnologias de internet, de inteligência artificial nos sistemas de gestão de transporte e novos investimentos em sistemas de gestão de armazém. Tudo isso para dar uma resposta mais rápida ao cliente".

A adoção de novas tecnologias digitais ainda não é uma realidade generalizada na Europa, onde, até agora, apenas 17% das Pequenas e Médias Empresas (PME) fizeram essa transformação com sucesso.

Mas em Malta, os líderes empresariais estão empenhados em mudar a situação.

De acordo com o Presidente, Câmara de Comércio, Empresas e Indústria de Malta, a transição para esta nova realidade digital está a ser feita "de várias formas", tendo começado pela consciencialização das empresas " das vantagens da tecnologia nos negócios". De seguida foi estabelecida "uma parceria público-privada com o governo de Malta através do programa Tech MT". E por fim, "a internacionalização, de forma a garantir a ligação dos negócios melhores do mundo".

A União Europeia apresentou recentemente a estratégia para ajudar as PME a aproveitar as oportunidades relacionadas com a digitalização. Entre as medidas, está o financiamento para a modernização das empresas.