Regras e protocolos comuns para o turismo deste verão

Os ministros do turismo da União Europeia debateram em videoconferência a necessidade de haver regras e protocolos comuns de forma a tornar as viagens de verão seguras de coronavírus se as fronteiras abrirem.

"Teria ficado muito satisfeito de vos acolher na cidade de Dubrovnik com estava planeado com uma participação alargada, em condições normais, para discutir o futuro desenvolvimento do turismo. Infelizmente, a situação surpreendeu-os de uma forma muito desagradável", declarou o anfitrião, Gari Cappelli, ministro do Turismo da Croácia.

O ministro das relações exteriores alemão, Heiko Maas, referiu numa entrevista à "ARD Extra" que neste momento não há qualquer indicação de que o atual alerta em relação às viagens no mundo seja levantado a curto prazo.

"Quando os restaurantes estão fechados e as praias fechadas, há que considerar pelo menos uma coisa: Umas férias normais como nós conhecíamos no passado, com muitas praias, não vão acontecer, em nenhum país, não na Europa ou qualquer região do mundo", afirma Heiko Maas.

O Turismo e toda a indústria que lhe está ligada, seja a hotelaria, transportes aéreos ou entretenimento é das mais atingidas pela crise do coronavírus.