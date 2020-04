Covid-19 ao minuto: Bolsonaro lamenta mortes mas "não faz milagres"

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Nabian, e pelo menos mais três membros do seu Governo estão infetados com a doença covid-19, disse hoje o ministro da Saúde, António Deuna, na televisão pública do país. Segundo fonte governamental contactada pela Lusa, além do primeiro-ministro, testaram também positivo ao novo coronavírus o ministro do Interior, Botche Candé, o secretário de Estado da Ordem Pública, Mário Fambé, e a secretária de Estado do Ambiente e Biodiversidade, Mónica Buaro. A mesma fonte disse que vai requisitar uma unidade hoteleira para instalar as pessoas do elenco governamental que estão infetadas com covid-19.