Covid-19: África soma quase 1.400 mortes no quadro da pandemia

A pandemia aproxima-se dos três milhões de infetados em pleno menos 185 países e, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, já terá contribuído para mais de 206 mil mortos, havendo quase 900 mil pessoas recuperadas da infeção provocada por este novo coronavírus.

O surto de SARS-CoV-2 terá surgido em dezembro na cidade chinesa de Wuhan e teve o primeiro registo na Europa a 20 em janeiro, em França, o mesmo dia em que agora se admite ter sido também registado pela primeira vez nos Estados Unidos.

A pandemia entrou em África, pelo Egito, a 15 de fevereiro, e dez dias depois chegou à América do Sul, pelo Brasil. A pandemia bloqueou a maior parte do mundo desde meados de março.

Acompanhe aqui os desenvolvimentos do dia:

07h10 (CET) Quase 1.400 mortes em África

A atualização dos números da epidemia pelo Centro de Prevenção e Controlo de Doenças de África indica esta segunda-feira mais de 31 mil casos de infeção registados no continente e pelo menos 1.390 mortes associadas à Covid-19, salientando-se a recuperação da infeção de mais de 9.300 pessoas.

Os números poderão, no entanto, estar longe da realidade devido à dificuldade de muitos países africanos em conseguir monitorizar as populações.

07h05 (CET) Primeiro-ministro britânico volta ao trabalho

Boris Johnson regressou domingo à noite à residência oficial do chefe de Governo britânico, o número d10 de Downing Street, e esta segunda-feira retoma o trabalho, pressionado pela gestão da crise da epidemia no país e pelos empresários ávidos de retomar a atividade económica, apesar da propagação do vírus continuar sem dar tréguas no Reino Unido: mais de 154 mil casos de infeção registados e mais de 20 mil mortes, com um acrescento de 413 de sábado para domingo.

07h00 (CET) Restauro da catedral de Notre-Dame é retomado

Obras de restauro da catedral de Notre-Dame, em Paris, são retomadas esta segunda-feira após a suspensão imposta em março devido às medidas de contenção da pandemia em França. A catedral, um dos monumentos mais visitados da Europa, consumida por um incêndio há pouco mais de um ano.

As obras decorrerão em três etapas, com um aumento de trabalhadores ao longo do mês de maio.

Os trabalhadores no local terão máscaras, acesso a dispensadores de álcool gel e terão soluções de acomodação e entrega de refeições, de acordo com o órgão público encarregado da restauração da igreja.

Outras notícias do dia:

Alemanha registou mais 1.018 infeções em 24 horas, elevando o número total de casos confirmados no país para 155.193, indica a atualização do Instituto Robert Koch às 00h desta segunda-feira. Na lista de óbitos associados à pandemia, somaram-se mais 110 mortes e o total é agora de 5.750. O número de pessoas recuperadas da infeção aumentou 2.500 e eleva-se agora às 114-500.

China voltou a adicionar mais uma pessoa à lista de óbitos no âmbito da pandemia. O país epicentro da pandemia não registava mortes associadas à covid-19 há mais de uma semana, mas em Pequim, após autópsia a um cadáver, as autoridades decidiram adicionar mais uma pessoa à lista de fatalidades no país ligadas ao SARS-CoV-2, elevando o balanço total de mortes para as 4.633 entre os quase 83 mil casos de infeção registados.

voltou a adicionar mais uma pessoa à lista de óbitos no âmbito da pandemia. O país epicentro da pandemia não registava mortes associadas à covid-19 há mais de uma semana, mas em Pequim, após autópsia a um cadáver, as autoridades decidiram adicionar mais uma pessoa à lista de fatalidades no país ligadas ao SARS-CoV-2, elevando o balanço total de mortes para as 4.633 entre os quase 83 mil casos de infeção registados. Lucros da indústria chinesa caem 36,7% nos três primeiros meses deste ano. De acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas chinês (GNE), os ganhos entre janeiro e março fixaram-se nos 781.450 milhões de yuan (102.340 milhões de euros). A queda agravou-se após o recuo de 6,3%, em dezembro, antes do início do surto, e 3,3%, no conjunto de 2019. Para este indicador, as estatísticas chinesas consideram apenas empresas industriais com receitas anuais superiores a 20 milhões de yuan (2,5 milhões de euros).

nos três primeiros meses deste ano. De acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas chinês (GNE), os ganhos entre janeiro e março fixaram-se nos 781.450 milhões de yuan (102.340 milhões de euros). A queda agravou-se após o recuo de 6,3%, em dezembro, antes do início do surto, e 3,3%, no conjunto de 2019. Para este indicador, as estatísticas chinesas consideram apenas empresas industriais com receitas anuais superiores a 20 milhões de yuan (2,5 milhões de euros). Estados Unidos da América, o país mais afetado pelo SARS-CoV-2 neste momento, registaram mais 1.330 mortos associados à Covid-19 em 24 horas, elevando o número total de óbitos para perto dos 55 mil. O número de pessoas recuperadas da doença ultrapassou as 107 mil e os casos de infeção ativos no país são 804 mil.