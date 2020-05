Morreu Little Richard, um dos pais do Rock

Little Richard, um dos pais do Rock n'Roll, morreu aos 87 anos, segundo confirmou o filho do músico norte-americano, sem adiantar as causas da morte.

Pioneiro do movimento artístico, músico, pianista e intérprete, nasceu na Georgia em 5 de dezembro de 1932, assinava Richard Wayne Penniman no bilhete de identidade, mas ficou conhecido pelo ritmo das guitarras eléctricas e por Little Richard. Um pequeno diminutivo que eternizou uma grande estrela da história do rock.

A carreira de Little Richard começou em 1956 com "Titti Frutti", um tema que ainda hoje é um dos maiores de sempre do género, e continuou com grandes sucessos como “Good Golly Miss Molly” ou “Long Tall Sally”.