A pandemia já fez com que mais de seis milhões de pessoas fossem infetadas em pelo menos 185 países e, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, terá contribuído para mais de 382 mil mortos. O total de recuperados ultrapassa os 3 milhões.

O surto de SARS-CoV-2 terá surgido em dezembro na cidade chinesa de Wuhan e teve o primeiro registo na Europa a 20 em janeiro, em França, no mesmo dia em que agora se admite ter sido também registado o primeiro caso dos EUA.

A pandemia entrou em África, pelo Egito, a 15 de fevereiro, e dez dias depois chegou à América do Sul, pelo Brasil. A pandemia bloqueou a maior parte do mundo desde meados de março.

Atualizações:

15h14 (CET) Responsável pela estratégia de combate à pandemia na Suécia admite que as medidas tomadas poderiam ter sido outras

O epidemiologista sueco Anders Tegnell, que desenhou a resposta da Suécia à pandemia, admitiu que morreram demasiadas pessoas e que podiam ter sido impostas mais restrições, apesar de ter dúvidas sobre quais seriam mais eficazes.

Anders Tegnell, diretor do organismo de saúde pública sueco, continua a defender a abordagem da Suécia, menos restritiva do que a da generalidade dos países e que passou nomeadamente por não impor o confinamento da população, mas disse que há “obviamente potencial para aperfeiçoar o que foi feito”.

“Se enfrentássemos a mesma doença sabendo exatamente o que sabemos hoje, penso que faríamos algo entre o que a Suécia fez e o que o resto do mundo fez”, disse o epidemiologista à rádio pública sueca.

O epidemiologista frisou que “seria bom saber exatamente o que encerrar para melhor controlar a propagação da infeção”, assumindo não ter certezas sobre se a solução passaria por tomar mais medidas, quais as medidas e a que ritmo.

Até ao momento, o país regista 38.589 casos de infeção pelo novo coronavírus e 4.468 mortes associadas à covid-19, uma taxa de 43,2 mortes por 100.000 habitantes que é muito superior à dos países vizinhos (Dinamarca 9,9, Finlândia 5,8 e Noruega 4,4) e à de países com a mesma população, como Portugal (13,7).

14h41 (CET) Portugal registou mais 11 mortes nas últimas 24 horas

Segundo os dados revelados há minutos pela Direção-Geral da Saúde morreram mais 11 pessoas em Portugal, elevando para 1447 o número total de mortes relacionadas com a Covid-19.

O número total de infetados em todo o território português é de 33.261, depois de nesta quarta-feira terem surgido mais 366 novos casos de infeção. Os casos recuperados são 20.079 no total, mais 210 do que o dia anterior.

Já se encontra disponível o Relatório de situação de hoje, 3 de junho, que pode ser consultado integralmente em... Publiée par Direção-Geral da Saúde sur Mercredi 3 juin 2020

14h15 (CET) ONU alerta para término de programas de ajuda no Iémen

As Nações Unidas alertam que os seus programas para combater o novo coronavírus no Iémen podem ter de acabar no final do mês, a menos que recebam dinheiro imediatamente.

O alerta é feito um dia depois de uma conferência de doadores, em que o apelo para ajuda de emergência ao país mais pobre do mundo árabe ficou mil milhões de dólares aquém do que as organizações de auxílio precisavam – 2,4 mil milhões de dólares (2,1 mil milhões de euros) – para cobrir as atividades essenciais de junho a dezembro.

“Isto dificultará seriamente os esforços para conter o surto, que já se está a espalhar rapidamente”, disse Hayat Abu Saleh, porta-voz do responsável da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários.

Pelo menos 31 importantes programas da ONU no Iémen, incluindo setores como a alimentação e os cuidados de saúde, estão em “risco sério de uma significativa redução ou encerramento”, referiu a porta-voz.

13h45 (CET) Mais de 3 mil novos casos pelo terceiro dia consecutivo no Irão

A propagação da covid-19 está a acelerar no Irão, onde mais de 3.000 novos casos diários foram confirmados pelo terceiro dia consecutivo, segundo dados oficiais hoje divulgados.

Foram registados 3.134 novos casos (17 a mais que no dia anterior) nas últimas 24 horas, o que eleva a 160.696 o número total de pessoas infetadas pelo novo coronavírus no Irão, disse o porta-voz do Ministério da Saúde, Kianouche Jahanpour, na televisão estatal.

Com o registo da morte de 70 pessoas adicionais nas últimas 24 horas, "8.012 pessoas no total morreram (do vírus) desde o início da doença" no país, acrescentou Jahanpour.

Os primeiros casos de contaminação com o novo coronavírus no Irão foram anunciados em fevereiro.

Apesar do número oficial de mortes diárias estar abaixo de 100 nas últimas semanas, o número de novos casos anunciados pelas autoridades inicia uma tendência de alta desde 02 de maio.

Citado pela agência de notícias iraniana Isna, o ministro da Saúde do Irão, Said Namaki, declarou na terça-feira que "as pessoas se tornaram completamente imprudentes diante da doença".