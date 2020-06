Dia Mundial do Ambiente celebra a biodiversidade

Em Dia Mundial do Ambiente, as Nações Unidas recordaram acontecimentos trágicos muito recentes, como os incêndios devastadores no Brasil, Estados Unidos e Austrália, para falar no estado de emergência climática.

A responsável do Programa Ambiental da ONU, Inger Andersen, realça que abriu-se "uma janela de oportunidade única para não regressarmos ao ponto onde estávamos" e que chegou o momento de "gerar mais empregos verdes, de adaptar as estruturas dos edifícios, de criar mais ciclovias nas cidades ou, como fez o Paquistão, plantar árvores numa escala massiva".

E se o tema deste ano é a biodiversidade, nada mais oportuno do que falar das consequências da sobre-exploração dos habitats naturais.

A primatóloga Jane Goodall aponta que, "durante anos, as pessoas recusaram dar ouvidos aos cientistas que estudavam a transmissão de vírus dos animais para os humanos. E a razão consiste no desrespeito pelo ambiente. Temos abatido florestas inteiras, forçando o contacto entre animais e pessoas, o que permite que um vírus faça isto".

Uma das iniciativas da ONU para este Dia Mundial do Ambiente foi lançar uma campanha chamada "Corrida para o Zero", que instiga os países a tentarem alcançar zero emissões de gases com efeito de estufa até 2050.